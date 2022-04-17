Кошти, забрані на допомогу українській армії, перерахують фонду "Повернись живим".

Розробник гри S.T.A.L.K.E.R. компанія GSC Game World під час благодійного розпродажу своїх ігор зібрав понад 800 тис. доларів на допомогу Збройним силам України.

Про зібрані кошти йдеться у Twitter-акаунті S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL.

Акція тривала з 4 до 11 квітня.

Усі виручені кошти компанія перерахує благодійному фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку скидав бомби військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Києва, Харкова, Чернігова, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Одеси, Житомира та Сум.

Низка країн Заході, у тому числі США та держави-члени Євросоюзу, вирішили покарати РФ новими санкціями. Багато компаній вирішили перестати співпрацювати з Росією і стали допомагати Україні.

23 березня стало відомо, що японська технологічна компанія Sharp призупинила постачання своїх технологій до РФ через її військову агресію в Україні та допомагатиме українцям.

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