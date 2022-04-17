Розробник гри S.T.A.L.K.E.R. компанія GSC Game World під час благодійного розпродажу своїх ігор зібрав понад 800 тис. доларів на допомогу Збройним силам України.
Про зібрані кошти йдеться у Twitter-акаунті S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL.
Акція тривала з 4 до 11 квітня.
Усі виручені кошти компанія перерахує благодійному фонду "Повернись живим".
Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Супротивник спочатку скидав бомби військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Києва, Харкова, Чернігова, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Одеси, Житомира та Сум.
Низка країн Заході, у тому числі США та держави-члени Євросоюзу, вирішили покарати РФ новими санкціями. Багато компаній вирішили перестати співпрацювати з Росією і стали допомагати Україні.
23 березня стало відомо, що японська технологічна компанія Sharp призупинила постачання своїх технологій до РФ через її військову агресію в Україні та допомагатиме українцям.