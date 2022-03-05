Віце-прем'єр Ірина Верещук розповіла подробиці про евакуацію населення з Маріуполя та Волновахи 5 березня.

5 березня в Донецькій області організують гуманітарні коридори у міста Маріуполь і Волноваха. Частину населення міст евакуюють, а також доставлять продукти харчування та медикаменти.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла як діятимуть гуманітарні коридори і скільки людей можна вивезти.

Гуманітарні коридори в Маріуполь і Волноваху відкриються з 9:00. Посередником буде організація "Червоний хрест", вона також гарантує режим припинення вогню. Готовність провести гуманітарний коридор підтвердила РФ.

Маршрут евакуації та доставки гуманітарного вантажу в Маріуполь: Маріуполь-Микільське-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя. Планується вивезти близько 200 тисяч осіб.

Маршрут гуманітарного коридору з Волновахи: Волноваха-Валер'янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя.

Точки збору - центральні площі Волновахи та Маріуполя. "Червоний хрест" очолить колони, які рухатимуться маршрутами коридорів.

Ірина Верещук подякувала всім волонтерам, які домоглися організації гуманітарних коридорів. Вона також попросила війська РФ дотримуватися режиму припинення вогню і дозволити евакуювати людей, адже за цим спостерігає весь світ.

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