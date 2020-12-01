За оперативними даними, менеджерка регіональної філії систематично вимагала від підлеглих працівників хабарі за призначення щомісячних премій та надбавок до заробітної плати.

СБУ викрила на систематичному вимаганні хабарів у підлеглих менеджера Івано-Франківської філії телеканалу Суспільне.

Читайте такожУ Києві проректора одного з університетів судитимуть за одержання хабараПро це повідомляє Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

За оперативними даними, менеджерка регіональної філії систематично вимагала від підлеглих працівників хабарі за призначення щомісячних премій та надбавок до заробітної плати.

У ході досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували восени поточного року факт отримання від підлеглих неправомірної вигоди. Жінку затримали «на гарячому» після отримання чергового хабара у службовому кабінеті.

У межах кримінального провадження, відкритого за ознаками прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, готується оголошення їй підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У заяві Суспільного зазначається, що якщо неправомірні дії співробітника філії буде підтверджено, вони ухвалять відповідні заходи щодо винних осіб.

"Суспільний мовник не толерує порушення закону будь-ким. Водночас Суспільне очікує на об’єктивне, всебічне та законне розслідування з боку правоохоронних органів і готове сприяти слідству. Разом з тим важливо, щоб розслідування відбувалось прозоро та не мало ознак будь-якого тиску на компанію. Суспільному не байдужа доля його співробітників. Як і у будь-якій цивілізованій країні, ми сповідуємо презумпцію невинуватості, допоки не доведено зворотне", - йдеться у заяві.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська