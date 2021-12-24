Як виявилося, корупційних ризиків, які можуть виникнути через нову норму про обов'язковий військовий облік для жінок, може з'явитися чимало.

Уже протягом наступного року жінкам від 18 до 60 слід стати на військовий облік. Експерти - військові та юристи - прокоментували можливі корупційні ризики, які можуть виникнути через нову норму про обов'язковий військовий облік для жінок. Як виявилося, їх може з'явитися чимало.

Медичні підробки

"Я більш ніж припускаю, що лікарі почнуть активно і дуже ретельно перевіряти здоров'я жінок і серед останніх може з'явитися багато з інвалідністю "на папері", хворих на хронічні хвороби "на папері". Це може бути підставою для прийняття рішення про непридатність жінки до військової службі, – припускає адвокат Іван Ліберман. – Іншими словами, заробити на нововведенні зможуть лікарі та держслужбовці, які видають ті чи інші документи".

Розмір хабаря

За даними силовиків, середня сума хабаря за допомогу в ухиленні від військової служби становить від 1000 доларів до 1500. Не виключено, що за підвищеного попиту несвідомих громадян ці "такси" можуть зрости.

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"Адвокатська етика не дозволяє говорити про факти, яких поки що не було. Але як громадянин я вважаю, що деякі чоловіки захочуть зробити все, щоб їхні жінки уникнули військового обов'язку", – каже Ліберман.

Інші "схеми"

Адвокат вважає, що цілком обґрунтовано очікується поява ділків, які пропонуватимуть підроблені документи про те, що жінка стоїть на військовому обліку.

"Це кустарний метод. Але можливе і таке, що люди офіційно ставатимуть на облік і матимуть легальні документи, але з можливістю контролювати ситуацію. У військкоматі у таких громадян можуть бути свої люди, які заздалегідь зіллють інформацію про повну або часткову мобілізацію. Робитися це може для того, щоб у жінки була можливість тимчасово виїхати за кордон або піти на лікарняний".

Можливі проблеми, якщо не стати на військовий облік

Військові кажуть, що без документа про військовий облік виникне маса проблем.

"Фактів відкупитися від військового обліку – такого поки що не було. Були спроби відкупитися від військової служби. Ті, хто захоче відкупитися, "загубитися" – ці люди зроблять гірше тільки собі", – повідомив військовий комісар Київського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко.

При цьому він пояснив, що у людини, яка не перебуває на військовому обліку, виникнуть проблеми із реєстрацією місця проживання. Як і у чоловіків, які не перебувають на військовому обліку, у жінок можуть проблеми з працевлаштуванням – кадровики вимагають документ про те, що кандидат на посаду перебуває на військовому обліку.

Військовий облік для жінок - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку й вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.

Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Жінок можуть призивати до Збройних сил або залучати до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. У мирний же час українки можуть піти в армію добровольцями.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.

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