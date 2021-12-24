Уже протягом наступного року жінкам від 18 до 60 слід стати на військовий облік. Експерти - військові та юристи - прокоментували можливі корупційні ризики, які можуть виникнути через нову норму про обов'язковий військовий облік для жінок. Як виявилося, їх може з'явитися чимало.
- Медичні підробки
"Я більш ніж припускаю, що лікарі почнуть активно і дуже ретельно перевіряти здоров'я жінок і серед останніх може з'явитися багато з інвалідністю "на папері", хворих на хронічні хвороби "на папері". Це може бути підставою для прийняття рішення про непридатність жінки до військової службі, – припускає адвокат Іван Ліберман. – Іншими словами, заробити на нововведенні зможуть лікарі та держслужбовці, які видають ті чи інші документи".
- Розмір хабаря
За даними силовиків, середня сума хабаря за допомогу в ухиленні від військової служби становить від 1000 доларів до 1500. Не виключено, що за підвищеного попиту несвідомих громадян ці "такси" можуть зрости.
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"Адвокатська етика не дозволяє говорити про факти, яких поки що не було. Але як громадянин я вважаю, що деякі чоловіки захочуть зробити все, щоб їхні жінки уникнули військового обов'язку", – каже Ліберман.
- Інші "схеми"
Адвокат вважає, що цілком обґрунтовано очікується поява ділків, які пропонуватимуть підроблені документи про те, що жінка стоїть на військовому обліку.
"Це кустарний метод. Але можливе і таке, що люди офіційно ставатимуть на облік і матимуть легальні документи, але з можливістю контролювати ситуацію. У військкоматі у таких громадян можуть бути свої люди, які заздалегідь зіллють інформацію про повну або часткову мобілізацію. Робитися це може для того, щоб у жінки була можливість тимчасово виїхати за кордон або піти на лікарняний".
- Можливі проблеми, якщо не стати на військовий облік
Військові кажуть, що без документа про військовий облік виникне маса проблем.
"Фактів відкупитися від військового обліку – такого поки що не було. Були спроби відкупитися від військової служби. Ті, хто захоче відкупитися, "загубитися" – ці люди зроблять гірше тільки собі", – повідомив військовий комісар Київського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко.
При цьому він пояснив, що у людини, яка не перебуває на військовому обліку, виникнуть проблеми із реєстрацією місця проживання. Як і у чоловіків, які не перебувають на військовому обліку, у жінок можуть проблеми з працевлаштуванням – кадровики вимагають документ про те, що кандидат на посаду перебуває на військовому обліку.
Військовий облік для жінок - що відомо
Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку й вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).
До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.
Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.
Жінок можуть призивати до Збройних сил або залучати до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. У мирний же час українки можуть піти в армію добровольцями.
Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.