Разом з колишньою начальницею за ґрати потрапив її перший заступник.

Колишню очільницю Головного управління Державної податкової служби (ДПС) в Одеській області Наталію Чеботарьову, яка три роки тому намагалася підкупити прокурора, засуджено до 6 років позбавлення волі. Також вирок отримав її перший заступник, який діяв разом зі своєю начальницею.

Як повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідством встановлено, що очільниця регіональної ДПС, діючи спільно зі своїм заступником, запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури щомісячно надавати $25 тис. За це співробітник обласної прокуратури мав не перешкоджати податківцям отримувати хабарі від підприємців та не притягувати фігурантів до відповідальності.

Зазначається, що колишнім керівникам обласної ДПС оголошено вирок - обох визнано винуватими у пропозиції та наданні хабаря (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу).

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Жінці призначено покарання у вигляді 6 років тюрми з конфіскацією всього майна. Також її позбавлене 5 рангу державного службовця та права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських тощо на три роки. Її екс-заступник суд призначив 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловіка позбавили рангу державного службовця та права обіймати аналогічні посади на такий саме термін, як і його колишньої працівниці.

Хабарництво в Україні

У січні 2020 року в Одесі затримали в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби області Наталію Чеботарьову, яку викрили на пропозиції й наданні $25 тис. хабаря керівнику структурного підрозділу Одеської обласної прокуратури. Йшлося, що фігурантка запропонувала щомісячну неправомірну вигоду за те, що той не перешкоджатиме протиправній діяльності співробітників ДПС. Слідчі задокументували факт надання хабаря, який, зважаючи на ствердження самих підозрюваних (керівниці та її заступника), мав стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовою особою прокуратури. За даними джерел, разом з Чеботарьовою підозрювали її заступника Володимира Мосійчука.

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