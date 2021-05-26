Разом зі спільником вона мала намір підкупити понад 1 тис. городян.

Київський районний суд Одеси виніс вирок голові виборчкому і її спільнику, які на виборах мера міста в жовтні 2020 року мали намір підкупити виборців.

Про це сказано у вироку суду, винесеному минулого тижня.

Зазначається, що голова дільничної виборчої комісії № 511370 окружної виборчої комісії № 136 Суворовського району Одеси зі спільником підібрали кандидатури виборців (1 тис. 50 осіб), які за гроші мали віддати свої голоси за певного кандидата. Людям пообіцяли 1,2 тис. грн кожному, загальна сума хабара становила 1 млн 260 тис. грн.

Кандидатури включили в списки, вказавши в них анкетні дані виборців, місця їх реєстрації та номери телефонів для координації їхніх дій і подальшої передачі грошей.

Надалі, 15 жовтня, перебуваючи за певною адресою, голова комісії та спільник отримали неправомірну вигоду в розмірі 43,5 тис. дол. (за курсом НБУ - 1 млн 231 тис. 763 грн), але були викриті правоохоронцями і затримані.

Обидва фігуранти визнані винними. Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з роботою виборчих комісій, комісій референдуму, утворених в порядку, передбаченому виборчим законодавством України строком 5 (п'ять) років. На підставі ст. 75 КК України вони звільнені від відбування основного покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

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Підкуп виборців на виборах в Одесі

15 жовтня 2020 року в Одесі затримали голову дільничної виборчої комісії та її спільника при одержанні понад 40 тис. дол. на підкуп виборців. Наступного дня голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що підозрюваний голова комісії у 2015 році вже був засуджений за злочин, пов'язаний з виборами.

За словами Клименка, під час слідчих дій вилучено майже 45 тис. дол., які фігуранти (голова комісії і його помічник) планували використовувати для подальшого підкупу виборців. За один голос і голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували близько 1 тис. грн.

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Автор: Лариса Козова