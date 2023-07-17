Власник розважального закладу відомий тим, що обходив заборони уряду під час епідемії COVID-19.

У популярному розважальному закладі "Лисий", який функціонує в центрі Тернополя і позиціонує себе як "Пункт незламності", у комендантську годину поліція виявила 68 людей, у кількох з них знайшли наркотики.

Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, рейд правоохоронці провели у зв’язку з тим, що на лінію "102" систематично надходили скарги від мешканців прилеглих будинків. Люди скаржилися на голосну музику та шум у пізню пору.

Зазначається, що 16 липня у ході обшуків правоохоронці виявили у ресторані 68 людей включно із персоналом. Серед відвідувачів було 26 дівчат та 29 чоловіків призовного віку. 13 із них підпадали під мобілізацію.

Відео дня

У ході обшуків вилучили, ймовірно, наркотичні речовини – два пакетики із канабісом, дві ампули та таблетки синього кольору. Усе направили на експертизу та внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці наголосили, що прийшли до закладу з обшуком о 23:30, хоча комендантська година на Тернопільщині починається о 23:00.

"Цей заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували працювати, а власник позиціонував свій заклад як "Пункт незламності", – йдеться у повідомленні.

Реагуючи на це, власник закладу Тарас Ковальчук на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відеозвернення, їдучи за кермом по трасі.

"Роздувають скандал довкола мене і закладу "Лисий". Все трішки не так. Запрошую ЗМІ у середу на 10:00 на прес-конференцію, на якій ми з юристами розкажемо, як все було насправді. Коли все це відбулося, мене не було в місті, так би я одразу все прокоментував", – сказав Ковальчук.

Робота закладів Ковальчука під час епідемії COVID-19

У 2020 році у зв’язку з поширенням COVID-19 уряд запровадив ряд обмежень на роботу у вихідні дні для закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів.

Власник кількох закладів у Тернополі Тарас Ковальчук вирішив обійти цю заборону і створив власну релігійну організацію (їхня робота не заборонялась під час карантину - ред.) "Братство лисих", перейменувавши свій хостел на монастир, ресторан "Леліва" – на трапезну монастиря, а клуб "Лисий" – у храм. Завдяки цьому він продовжив працювати у вихідні.

Також він разом з іншими підприємцями влаштовував акції протесту проти карантину вихідного дня.

Вас також можуть зацікавити новини: