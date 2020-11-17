Якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад $3 млрд.

Дохід України від іноземних студентів за період їх навчання становить понад $3 млрд.

Читайте такожМовний скандал у Дніпровському виші: звільнився професор, який не хотів викладати українськоюПро це повідомляє «Український державний центр міжнародної освіти» Міністерства освіти і науки.

Як зазначається, іноземний студент, здобуваючи вищу освіту в Україні, витрачає щонайменше від 6-8 тис. доларів щороку. "Станом на 1 січня 2020 року в українських закладах вищої освіти навчалися 80 тис. 470 іноземних студентів зі 158 країн світу. За даними Центру, за 2019 рік загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів, харчування, транспорт та інші потреби іноземних студентів, які навчаються в Україні, сягнула понад $570 млн. Якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад $3 млрд", - йдеться у повідомленні.

У МОН також зазначили, що майже половина іноземних студентів – 39 тис. 841 – навчаються в Україні на медичних спеціальностях. Середня вартість навчання для них становить $4,3 тис. на рік для одного студента. На інших спеціальностях – $2 тис.

"Враховуючи майже 7 тис. осіб, які навчаються на підготовчому відділенні (середня вартість навчання – $1,5 тис.), понад 2,8 тис. осіб, які навчаються за програмами післядипломної освіти та в аспірантурі (середня вартість – $2 тис. доларів), лише за навчання в рік іноземні студенти сплачують майже 250 млн", - пояснили в міністерстві.

Крім навчання, як зазначається, студент-іноземець має орієнтовні щорічні витрати на проживання в гуртожитках або орендованих приміщеннях – щонайменше $800, на оформлення посвідки на тимчасове проживання та підготовку документів для вступу (переклад документів, легалізація, визнання документів про попередню освіту) – $100, на страхування та медичний огляд – $100, на харчування та розваги – $2,4 тис. , на авіаквитки в період канікул – близько $600 тощо.

"Виходячи з цього, у середньому іноземний студент закладу вищої медичної освіти витрачає в Україні від $8,3 тис. щороку, іншої спеціальності – від $6 тис. щороку", - підкреслили в МОН. Там зазначили, що до десятки країн за походженням іноземних студентів належать Індія (18429 осіб), Марокко (8233), Азербайджан (5470), Туркменістан (5344), Нігерія (4379), Туреччина (3764), Китай (3527), Єгипет (3499), Ізраїль (2561), Узбекистан (2027).

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Автор: Леся Лещенко