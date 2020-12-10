Журналістки не стало в середу, 9 грудня.

Померла головний редактор українського жіночого журналу "Наталі" Ірина Трухачова.

Читайте такожУ 2020 році у світі вбили більше 40 журналістів - доповідь Міжнародної федераціїПро це повідомляється на сторінці видання в Facebook.

Жінки не стало в середу, 9 грудня. Причина смерті не вказується.

"Ірина поклала на свої тендітні плечі нелегкий тягар - відродила журнал і протягом трьох років вела "Наталі", будувала успішне і ціннісне видання для жінок і про жінок. Ірина Валеріївна була працездатним і енергійним керівником, заряджала ентузіазмом і світлом кожного, хто стикався з нею в діяльності", - йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН