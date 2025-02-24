Він наголосив, що Білорусь для цього для Росії і існує.

Стратегічна мета Російської Федерації незмінна - поглинути Україну, бо без нас імперія не може відбутися.

Про це, як зазначають "Новини.Live", сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, в РФ є Білорусь, але їй не вистачає України, а без цього існування російської імперії неможливе.

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"Тому Російська Федерація намагатиметься зробити все для того, щоб воєнними, політичними, неполітичними, внутрішньо соцільними методами досягти поглинання України. Їй потрібна і територія, і населення, і заводи", - наголосив Буданов. При цьому додав, що без участі України імперія не може відбутися, тому стратегічна мета Росії незмінна.

Цілі Росії, пов'язані з Україною

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов вважає, що причиною розв'язаної РФ війни проти України були не Майдани 2004 і 2014 років, а спроби Росії політичного поглинання і окупації України. Українці активно виступали проти цього і зіткнулися з особливою жорстокістю з боку тодішньої влади.

Він зазначив, що Україна хотіла європейської інтеграції, а не поглинання України Росією.

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