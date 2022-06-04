Святогірську лавру обстрілюють не вперше.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко прокоментував обстріл російськими окупаційними військами Святогірської лаври та пожежу у Всіхсвятському скиті.

"Святогірська лавра знову під російським вогнем — сьогодні росіяни знищили Всіхсвятський скит. Цьому скиту понад сто років. Він був освячений у 1912-му. Його вже руйнували за часів комуністичного тоталітарного режиму, зруйнували тепер вдруге. Росіяни нищать все, до чого можуть дотягнутися, попри жодні культурні зв'язки", - йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що Святогірська лавра, що перебуває в канонічній єдності з московським патріархатом, вже не вперше під обстрілом.

"Раніше росіяни вже вбили чотирьох служителів лаври та тяжко поранили ще чотирьох. Все це робиться зі схвалення московського патріарха Кирила та російського народу. Знищити українську культуру — це стратегічна мета росіян. І лише спільними зусиллями всього цивілізованого світу їх можна зупинити", - зазначив Кириленко.

Він підкеслив, що Росія має бути виключена з ЮНЕСКО та всіх культурних організацій.

"Російські діячі мають стати нерукоподатними у всьому світі. Від цього залежить порятунок тисячолітньої культурної спадщини", - підкреслив Кириленко.

Нагадаємо, 1 червня Росія обстріляла Лавру в Святогорську, в результаті чого загинули 2 ченці і черниця. Ще 5 людей отримали важкі поранення. Пізніше один з важко поранених помер.

9 травня кількома ракетними ударами окупанти зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври.

4 червня в УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на Всіхсвятський скит. Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Вас також можуть зацікавити новини: