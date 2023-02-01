Митниця отримає тимчасового очільника, ним стане один з нинішніх заступників голови.

Кілька народних депутатів повідомили про ухвалення незабаром рішення щодо звільнення очільників Державної митної служби.

"Сьогодні: обшуки у Податковій; вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони; … звільнення всього керівного складу Митниці", – написав голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Крім цього, нардеп Ярослав Железняк написав: "Так - звільняють головний склад митниці. В.о. буде поки один з заступників".

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Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що виконувачем обов’язків голови митниці буде заступник нинішнього голови Сергій Звягінцев.

Кадрові зміни в українській владі

Напередодні президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій. Крім цього, було звільнено заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, цю посаду обійняв вже колишній очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Крім того, Офіс генпрокурора звільнив керівників п'ятьох обласних прокуратур, генпрокурор Андрій Костін також звільнив свого заступника Олексія Симоненка та призначив нову трійку заступників. А Кабінет Міністрів звільнив ряд заступників міністрів в Міноборони, Мінсоцполітики та Міністерстві розвитку громад та території.

Також з’являлися чутки про те, що Сергія Гайдая найближчим часом можуть звільнити з посади голови Луганської обласної військової адміністрації, а також, ймовірно, відправлять у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

31 січня Зеленський анонсував нові кадрові рішення.

"Зараз певне кадрове затишшя... Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення", - сказав він.

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