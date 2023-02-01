Новим в. о. голови митниці, за даними депутата Олексія Гончаренка, буде заступник нинішнього голови Сергій Звягінцев.

Кабінет міністрів звільнив керівний склад митниці – виконувача обов’язків голови Держмитслужби Вячеслава Демченка та двох його заступників, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

"Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами - Щуцький та Черкаський", - написав Гончаренко.

Також він зазначив, що новим в.о. голови митниці буде заступник нинішнього голови Сергій Звягінцев.

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Нові викриття корупційних схем на митниці – актуальне

Державне бюро розслідувань викрило на митниці злочини, що завдали державі збитків на майже 400 млн грн.

Загалом у 2022 році працівники ДБР розслідували 576 кримінальних проваджень щодо злочинів у митній сфері, за результатами чого було повідомлено про підозру 156 особам, а щодо 119 осіб до суду було направлено 110 обвинувальних актів, повідомляється на сайті ДБР.

Обшуки та звільнення чиновників - що відомо

Сьогодні СБУ провела обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського, екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, забудовника Вадима Столара. Також стало відомо про вручення підозр причетним до корупційних закупівель їжі для ЗСУ топ-чиновників Міноборони.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення". За його словами, "тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах".

Минулого тижня під хвилю звільнень потрапили п’ять голів ОДА. Голову Київської ОВА Олексія Кулебу Зеленський призначив заступником голови ОП, натомість Кирила Тимошенка з цієї посади звільнив.

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