Внесено зміни до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

Кабінет міністрів збільшив для осіб середнього і старшого начальницького складу органів внутрішніх справ граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, зокрема, збільшено особам середнього і старшого начальницького складу граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років", - зазначив він.

Також, за словами Мельничука, особи рядового і начальницького складу отримали можливість розділяти відпустки на частини. Окрім цього, врегульовано порядок проходження зазначеними особами атестації та порядок тимчасового зайняття ними посад у разі надання тривалих відпусток, в тому числі соціальних.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кабмін виділив додаткові кошти на МВС та СБУ. Ці гроші підуть на підвищені виплати та закупівлю зброї.

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