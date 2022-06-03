Кабінет міністрів збільшив для осіб середнього і старшого начальницького складу органів внутрішніх справ граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, зокрема, збільшено особам середнього і старшого начальницького складу граничний вік перебування на службі з 45 років до 55 років", - зазначив він.
Також, за словами Мельничука, особи рядового і начальницького складу отримали можливість розділяти відпустки на частини. Окрім цього, врегульовано порядок проходження зазначеними особами атестації та порядок тимчасового зайняття ними посад у разі надання тривалих відпусток, в тому числі соціальних.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кабмін виділив додаткові кошти на МВС та СБУ. Ці гроші підуть на підвищені виплати та закупівлю зброї.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Що зміниться з 1 червня: нові соцвиплати і скасування кредитних канікул
- В Україні з'явився ще один святковий і неробочий день - 28 липня
- Понад 30 мільйонів гектар території України потребують розмінування - МВС
- Комісія ООН приїде до України для розслідування воєнних злочинів РФ