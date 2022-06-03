Гроші підуть на підвищені виплати та закупівлю зброї.

Кабінет міністрів додатково виділив 34,4 млрд грн Міністерству внутрішніх справ та 510 млн грн - Службі безпеки України.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні 34,4 млрд грн виділяємо органам системи МВС. З цих коштів 33,6 млрд грн підуть на підвищені виплати нашим героям, які зараз на передовій боронять Україну. Також 275 млн грн виділяємо для ДСНС та наших рятувальників", - сказав він.

"Окремим документом спрямовуємо 510 млн грн для СБУ. Основна частина, 300 млн грн, піде на закупівлю надсучасного озброєння та спорядження", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський звільнив очільника СБУ Харківщини Романа Дудіна за те, що "не працював на захист міста, а думав тільки про себе особисто". Він додав, що мотиви керівника СБУ області з'ясовуватимуть правоохоронці.

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