Передбачається, що до письмової частини (окрім тестових завдань) буде додано завдання відкритого типу (написання тексту на визначену тему).

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою".

Як повідомили в офісі Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, рішення прийнято 27 жовтня. Нові правила запроваджуються з 1 січня 2024 року.

"Впевнений, що ці зміни суттєво покращать можливість в повному обсязі визначити рівень володіння державною мовою особою-претендентом на посаду державної служби. Сподіваюся на ефективність та об’єктивність проведення іспитів та вдосконалення організаційної частини", - зазначив Кремінь.

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Зокрема, як зазначається, ухваленим урядом документом розширено діапазон іспитових завдань (додається написання тексту) та збільшено оптимальний час тривалості іспитів. Передбачається, що до письмової частини (окрім тестових завдань) буде додано завдання відкритого типу (написання тексту на визначену тему). Усна частина залишається без змін - монологічне висловлювання.

"Тривалість іспиту для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків збільшено з 30 до 60 хвилин, а для осіб, які мають намір набути громадянство України, іноземців та осіб без громадянства, які мають намір підтвердити свій рівень володіння українською мовою зі 120 до 150 хвилин. Усна та письмова частини іспиту проходять з використанням засобів інформаційно-комунікаційної системи "Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою" у формі анонімного комп’ютерного онлайн-іспиту", - заявили в офісі Уповноваженого.

Закон про мову в Україні

У квітня 2021 року уряд затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Постановою було передбачено, що іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, відбувається у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки. А його методику та інструкції щодо проведення визначає і затверджує своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння мовою.

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