Наразі у "червоній" зоні перебувають 15 областей України.

Станом на 1 листопада в Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває дві області. Найбільша зона карантину - "червона" - там 15 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні перебуває 15 областей:

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненька,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

"Помаранчева" зона

В цій зоні 8 областей:

Вінницька,

Волинська,

Полтавська,

Тернопільська,

Харківська,

Черкаська,

Чернівецька,

Київ.

"Жовта" зона

В цій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.

Нагадаємо, відсьогодні у Києві встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

З цього дня для проїзду в транспорті, відвідування торговельних центрів і закладів харчування буде потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Повний список обмежень у Києві з 1 листопада читайте на УНІАН.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко