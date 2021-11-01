Карантин в Україні / фото УНІАН

Станом на 1 листопада в Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває дві області. Найбільша зона карантину - "червона" - там 15 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні перебуває 15 областей:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненька,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.
Інфографіка УНІАН

"Помаранчева" зона

В цій зоні 8 областей:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Полтавська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Київ.
Інфографіка УНІАН

"Жовта" зона

В цій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.

Нагадаємо, відсьогодні у Києві встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

З цього дня для проїзду в транспорті, відвідування торговельних центрів і закладів харчування буде потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Повний список обмежень у Києві з 1 листопада читайте на УНІАН.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко