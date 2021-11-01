Станом на 1 листопада в Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває дві області. Найбільша зона карантину - "червона" - там 15 областей.
Про це свідчать дані МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебуває 15 областей:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненька,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
"Помаранчева" зона
В цій зоні 8 областей:
- Вінницька,
- Волинська,
- Полтавська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Київ.
"Жовта" зона
В цій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.
Нагадаємо, відсьогодні у Києві встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
З цього дня для проїзду в транспорті, відвідування торговельних центрів і закладів харчування буде потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Повний список обмежень у Києві з 1 листопада читайте на УНІАН.