Дозволити продаж алкоголю просили ресторани і бари, які знову відкрилися в столиці.

У Києві за кілька днів можуть повернути заборону на продаж алкогольних напоїв.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Насправді це досить дискусійне питання, яке триває і зараз. Разом з тим питання не стояло у відсутності спиртних напоїв у місті. Алкоголь продавали, але поза прилавками і на чорному ринку. Тому, коли почали говорити про те, що повинні відновлювати бізнес в Києві, тому приймали таке рішення", - повідомив Поворозник.

За його словами, дозволити продаж алкоголю просили ресторани і бари, які знову відкрилися в столиці.

"Ресторани, які почали працювати в місті - просили, щоб їм дозволили відповідний продаж алкоголю. Ми ще промоніторимо цю ситуацію, кілька днів і подивимося, що нам скажуть фахівці. Якщо потрібно буде обмежувати - будемо обмежувати", - заявив Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, в українській столиці з 1 квітня частково дозволили продавати алкоголь. Купити його можна тільки в певні години.

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