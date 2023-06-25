Через рясний дощ, який подекуди спостерігається в столиці, українцям слід потурбуватися про власну безпеку. Як відомо, сьогодні синоптики оголосили штормове попередження з першим рівнем небезпеки.

В частині Києва спостерігається сильна злива: в окремих районах столиці машини "поплили" через високий рівень води.

Про негоду та її наслідки повідомляють столичні телеграм-канали. За даними "Реальний Київ", станом на 16:56 дощ не вщухає, а тільки посилюється.

Зокрема, вже затоплює Броварський проспект, а по вулицях Малишка та Братиславський почався "автозаплив". Також від негоди "сховався" Київський зоопарк.

За даними "Київ24", після рясної зливи частину вулиці Миропільської (лівий берег столиці) підтопило. Наразі комунальники намагаються відкачати частину води насосами.

Також зливу супроводжують потужні пориви вітру. Українцям слід бути обачними та не залишати машини під деревами.

В Україну штормове попередження, насувається циклон Lambert

Нагадаємо, що сьогодні на частині материкової України оголосили штормове попередження з жовтим (першим) рівнем небезпеки. Швидкість вітру, за прогнозом Українського гідрометцентру, може досягати 15-20 м/с.

Очікується, що вже з понеділка, 26 червня, негода я деяких регіонах України лише посилиться у зв'язку з насуванням циклону Lambert. Про наслідки сьогодні повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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