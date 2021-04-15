Десятки заторів та "тягучок" різної щільності утворилося в центрі Києва.

У четвер вранці, 15 квітня, в Києві ускладнено рух на мостах, основних магістралях і на деяких прилеглих до них вулицях. На дорогах спостерігаються численні затори.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Ситуація на мостах у Києві

Читайте такожЛокдаун 2.0. Як владі для висновків року не вистачилоНа мостах у Києві з ранку традиційно утворилися затори.

"Тягучки" спостерігаються на Північному, Південному, Дарницькому мостах та на мосту Метро.

Ситуація на Правому березі в Києві

Десятки заторів різної щільності з ранку утворилося в центрі Києва.

Особливо складна ситуація на Набережному шосе, проспектах Перемоги та Степана Бандери, а також на Кільцевій дорозі.

Ще загрузнути в багатокілометрових пробках можна на проспекті Валерія Лобановського, а також на вулицях Набережно-Хрещатицькій, Богатирській.

Ситуація на Лівому березі в Києві

Сьогодні на лівобережному масиві спостерігається менше заторів.

Тут традиційно ускладнено рух на основних магістралях - на Дарницькому шосе, проспекту Соборності, Броварському проспекту. Утворилися "тягучки" і на прилеглих до них вулицях.

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Автор: Катерина Шварц