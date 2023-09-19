"Туристів" з Іраку виявили на Одещині, куди вони прибули у вантажівці з Туреччини.

Сім'я нелегалів із двома малолітніми дітьми з Іраку декілька діб ховалися у вантажівці без їжі та води. Нелегальних мігрантів виявили прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску "Орлівка" на Одещині.

"Прикордонний наряд почув шурхіт у вантажівці, що прибула до українського берега поромом через Дунай та вирішив одразу її оглянути. В результаті військовослужбовці в причепі фури виявили чоловіка з дружиною та двома малолітніми дітьми - хлопчиком та дівчинкою", - повідомили у прес-службі ДПСУ.

Встановлено, що сім'я з Іраку проникла в автомобіль у Туреччині під час його завантаження пластиковими трубами. Далі мандрувальники планували в пошуках кращої долі дістатися однієї з країн ЄС.

У прес-службі підкреслюють, що подорож в причепі для іноземців могла б закінчитися трагічно, адже тривала вона кілька днів, а з собою "туристи" не мали ані їжі, ані води. "Тож прикордонники одразу ж нагодували їх та пригостили гарячим чаєм", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом на дорослих нелегалів складені протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". В подальшому їх передадуть румунській стороні в порядку реадмісії.

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Як повідомляв УНІАН, в Одеській області, у Ренійському порту, затримали громадянина Франції, який подорожував на каяку. Порушника виявили на річці Дунай - на двомісному каяку 43-річний іноземець випадково зайшов в акваторію порту.

Зокрема, француз розповів, що йшов з німецького міста Ляйпхайм та планував через Тульчинське гирло потрапити в Чорне море. Усього його подорож тривала 51 день. За словами мандрівника, він не помітив, як опинився в Україні.

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