В Україні демонстрація тоталітарної символіки під забороною.

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива напередодні Нового року вирішив вчергове спровокувати скандал в мережі.

Нардеп виклав провокативний знімок у Facebook.

Кива надягнув російську військову шапку з радянською червоною зіркою на лобі і підписав фото: «Нацисте, арештуй мене». За годину депутат вирішив дописати: «З цією зіркою мій Дід різав глотки фашистам».

Раніше Кива вже розміщував в мережі портрет Сталіна. Та попри існуючу заборону на тоталітарну символіку проти народного обранця справи не порушували.

Крім того, Киву неодноразово помічали за дивною поведінкою в Раді.

Заборона комуністичної символіки в Україні

У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь «червоних» діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.

«Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на власну незалежну державу», – йшлося у документі рішення.

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Автор: УНІАН