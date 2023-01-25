Сьогодні на території Вишгородського району заплановане знищення вибухонебезпечних предметів.

Мешканців Києва та області попередили про вибухи. Сьогодні будуть працювати піротехніки. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної військової адміністрації.

"На Київщині можливо чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні на території Вишгородського району заплановане знищення вибухонебезпечних предметів. Українців закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій. 23 січня у столиці накрили ділків, які продавали росіянам українське громадянство. За свої "послуги" вони брали по 10 тисяч доларів. Фігурантами виявились двоє мешканців Києва, один з яких притягувався до кримінальної відповідальності за напад на поліцейського.

24 січня стало відомо, що у Києві у ході масштабної спецоперації затримано 14 учасників наркоугруповання. Під час обшуків було вилучено 0,5 кг кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн гривень.

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