Відповідний наказ Мінреінтеграції був зареєстрований Міністерством юстиції.

Місто Київ було виключено з переліку територій можливих бойових дій. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Наказом Мінреінтеграції місто Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій", - зазначається у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що наприкінці минулого року уряд ухвалив постанову №1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.Цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції.

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"Так, наказом від 13 січня 2023 року №14 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно з наказом, місто Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Цей наказ Мінреінтеграції був зареєстрований Міністерством юстиції України 16 січня. Також українцям нагадали, що Мінреінтеграції затверджує наказ за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Новини Києва

Нещодавно стало відомо, коли приберуть новорічну ялинку з Софійської площі в Києві. Вона простоїть до 20 січня. Ілюмінація продовжить працювати до цього дня, згідно з графіком, тобто з 17:00 до 21:00. Окрім цього, кияни обрали нові назви для станцій метро "Дружби народів" та "Площі Льва Толстого". Мешканці столиці шляхом електронного голосування підтримали перейменування станції метро "Дружби народів" у "Звіринецька" на честь історичної назви місцевості, де вона споруджена.

Сьогодні, 20 січня, у Києві чули потужні вибухи. Проте мешканців столиці вже заспокоїли. Громадянам радять зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.

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