Під час обшуків було вилучено 0,5 кг кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн гривень.

Під час багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, до складу якого входило 14 осіб.

Як повідомила Київська міська прокуратура, згідно з матеріалами слідства, учасники угруповання налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території столиці. Клієнтів знаходили через знайомих, у нічних клубах, через соціальні мережі.

Зазначається, що створив злочинну організацію уродженець Херсонської області 1985 року народження.

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Угруповання характеризувалося чітким розподілом ролей між учасниками.

"У процесі документування їхньої діяльності правоохоронці провели 12 оперативних закупок. За результатами слідчих дій 14 учасників групи, в тому числі двоє жінок, були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих: організатор та його "заступник", адміністратор замовлень, керівники груп кур’єрів, збувачі та водії. Під час 42 обшуків, проведених за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях, правоохоронці вилучили 0,5 кг кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Також, як поінформували в прокуратурі, вилучено засоби для фасування та зважування наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, флеш накопичувачі, чорнові записи, ноутбуки, грошові кошти в сумі 54 тис. дол., 3 тис євро, 160 тис. грн, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, кастет, ножі, дозволи на травматичну зброю, а також дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години.

Крім того, вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи.

"Організатору та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. 12 з них взято під варту. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та призначення експертних досліджень", - йдеться у повідомленні.

Затримання наркоторговців в Україні: подробиці

В Полтавській області СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке тероризувало населення регіону. Основним напрямком діяльності банди була торгівля наркотиками та психотропними речовинами. Крім того, бандити налагодили виробництво власної зброї: в підпільному цеху травматичні пістолети переробляли в бойові зразки.

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