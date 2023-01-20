Вибух може бути досить гучним, враховуючи нічний час.

Киян попереджають про можливі звуки вибухів у найближчі години у зв'язку з підривом криги на річці Десна.

Зазначається, що сапери здійснять підрив криги на річці близько 23:00-01:00. Звук вибуху може бути гучний, особливо в Деснянському та Оболонському районах столиці.

"Через льодохід на Десні в районі села Погреби на цій річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах. Для вирішення цієї проблеми, у ніч з 20 на 21 січня, сапери здійснять підрив льодового затору в районі сел Погреби та Зазим‘я. Орієнтовний час вибуху 23:00 -01:00. Прогнозується, що звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час", - повідомляє Київська міська держадміністрація у своєму Telegram.

Відео дня

Людей попереджають, щоб уникнути паніки.

Ситуація в Києві - що відомо

20 січня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що місто Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій. Водночас на території столиці продовжує діяти воєнний стан та комендантська година.

Крім того, в Києві час від час чутно вибухи, які являються результатом роботи саперів по очистці території від вибухонебезпечних предметів після наступу російських окупантів. За словами президента Володимира Зеленського, в Україні так зване "мінне забруднення" охоплює близько 170 тисяч квадратних кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: