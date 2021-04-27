З 1 травня Київ з великою ймовірністю вийде з "червоної" зони карантину - в місті знову запрацює громадський транспорт, відкриються торгові центри й ресторани.
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі каналу "Україна 24".
Рішення про завершення локдауну, каже Кличко, ухвалюватимуть за критеріями, прописаними медиками та епідеміологами.
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"Хочу зачитати кілька норм: завантаженість ліжок сьогодні 56%, ліжок з киснем завантажено майже 60%. Кількість тестувань на 100 тисяч населення - понад 350. Госпіталізація повинна бути не більше 59 осіб на 100 тисяч населення, у нас зараз поки 57, тобто ми відповідаємо критеріям, але не всім", - сказав він.
Кличко зазначив, що локдаун став важким випробуванням для малого та середнього бізнесу. Рішення про вихід з нього прийматиме комісія з ТЕБ і НС.
"Сподіваюся, завтра комісія прийме відповідне рішення. Я не виключаю, що з великою ймовірністю з 1 травня ми зможемо перейти з червоної в помаранчеву зону, що буде відкритий громадський транспорт, з дотриманням обмежень відкриті кафе і ресторани, ТРЦ. Ми однозначно будемо робити все для того, щоб транспорт не був переповнений", - заявив Кличко.
Мер додав, що також завтра буде прийнято рішення щодо дитячих садків і шкіл.
Карантин у Києві: обмеження і заборони
- Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.
- З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.
- 14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже до кінця цього тижня Київ покине "червону" зону карантину.
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