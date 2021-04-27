Долю карантинних обмежень у Києві вирішуватимуть завтра.

З 1 травня Київ з великою ймовірністю вийде з "червоної" зони карантину - в місті знову запрацює громадський транспорт, відкриються торгові центри й ресторани.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі каналу "Україна 24".

Рішення про завершення локдауну, каже Кличко, ухвалюватимуть за критеріями, прописаними медиками та епідеміологами.

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"Хочу зачитати кілька норм: завантаженість ліжок сьогодні 56%, ліжок з киснем завантажено майже 60%. Кількість тестувань на 100 тисяч населення - понад 350. Госпіталізація повинна бути не більше 59 осіб на 100 тисяч населення, у нас зараз поки 57, тобто ми відповідаємо критеріям, але не всім", - сказав він.

Кличко зазначив, що локдаун став важким випробуванням для малого та середнього бізнесу. Рішення про вихід з нього прийматиме комісія з ТЕБ і НС.

"Сподіваюся, завтра комісія прийме відповідне рішення. Я не виключаю, що з великою ймовірністю з 1 травня ми зможемо перейти з червоної в помаранчеву зону, що буде відкритий громадський транспорт, з дотриманням обмежень відкриті кафе і ресторани, ТРЦ. Ми однозначно будемо робити все для того, щоб транспорт не був переповнений", - заявив Кличко.

Мер додав, що також завтра буде прийнято рішення щодо дитячих садків і шкіл.

Карантин у Києві: обмеження і заборони

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.

14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже до кінця цього тижня Київ покине "червону" зону карантину.

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Автор: Юрій Годован