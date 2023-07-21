Вони хотіли отримати керівні посади чи просування по службі.

На початку повномасштабної війни в Україні звільнили близько 3,5 тисяч правоохоронців зі 130 тисяч особового складу. З них майже 250 перейшли на бік російських окупантів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода" пояснив, що серед звільнених були правоохоронці, які залишились на тимчасово окупованих територіях, несанкціоновано покинули територію України або ж перейшли на бік ворога

"Але ми зважали на те, що частина з цих людей виїхала у перший день чи в перші два-три дні за кордон або на західну Україну несанкціоновано. Ми таких людей звільнили. Вони входять у ці 3,5 тисячі. Частина людей мала родичів тяжкохворих на цій території. Вони відмовилися виходити з цих територій. Частина з них написали рапорти на звільнення і були у той же ж день звільнені. І одиниці, які залишилися і співпрацювали з ворогом", - додав міністр.

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За словами Клименко, ті 250 осіб не обіймали керівних посад і перейшли на бік противника, щоб отримати підвищення.

"Як правило, це люди, які не досягли в житті на той час жодних кар’єрних або професійних висот", - підсумував він.

Зрадники серед посадовців та правоохоронців

В окупованому Маріуполі понад 20 поліцейських зрадили присязі і допомагають російським загарбникам проводити "фільтрацію" серед цивільного населення і вишукувати проукраїнських громадян.

У червні Служба безпеки України затримала у Херсоні чинного посадовця обласної військової адміністрації, який під час окупації міста працював на росіян та їздив на стажування до Москви.

Того ж місяця в Україні виявили російського "крота" серед військових. Він збирав для російських загарбників інформацію про наявне в Україні західне озброєння та системи протиповітряної оборони.

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