Зрадники добровільно одягли ворожий камуфляж з розпізнавальними знаками окупантів і тепер виконують накази окупаційної влади.

В окупованому Маріуполі понад 20 поліцейських зрадили присязі і допомагають російським загарбникам проводити "фільтрацію" серед цивільного населення і вишукувати проукраїнських громадян. Про це в Telegram повідомляють Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань.

Зокрема, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 23 мешканцям міста Маріуполь, села Сєдове, селища Нікольське та селища Велика Новосілка заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

"За даними слідства, у березні 2023 року 23 співробітники Маріупольського райуправління поліції, ГУ НП та Управління патрульної поліції в Донецькій області зрадили присязі", - повідомили в ОГП.

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Встановлено, що вони добровільно обійняли посади у незаконно створених правоохоронних органах Маріуполя.

"Працюючи у так званому "міністерстві внутрішніх справ днр", підозрювані проводять "фільтраційні заходи". Виконують інші злочинні вказівки представників незаконних збройних формувань РФ. Також вони збирають дані щодо проукраїнськи налаштованих громадян, правоохоронців та їх родичів, які залишились на окупованій території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що наразі їх звільнено з посад в Україні.

Як повідомляють в ДБР, після захоплення Маріуполя російськими загарбниками, зрадники добровільно одягли ворожий камуфляж з розпізнавальними знаками окупантів. Вони виконували вказівки ворожої влади, здійснювали фільтраційні заходи на території Іллічівського, Приморського та Жовтневого районів Маріуполя.

Також ці "міліціонери" охоче брали участь у масових заходах загарбників, надавали коментарі російським пропагандистам, критикуючи владу України та агітуючи підтримувати окупаційний режим.

Ситуація в Маріуполі

Окупанти у Маріуполі зруйнували близько 90% житлового фонду, в місті майже не залишилось цілих будинків. Також, як повідомляв екс-голова Донецької ОДА Павло Жебрівський, місто влітку може залишитись без прісної води.

Що стосується настроїв окупантів, то вони панікують та всерйоз готуються до оборони. Зокрема, обладнують доти з кулеметами, а також стягують до Маріуполя системи ППО.

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