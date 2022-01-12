Відправлення прийшло до отримувача без дорогих деталей.

"Нова пошта" знову опинилася у центрі скандалу. Цього разу клієнт звинуватив компанію у розкраданні дорогої посилки.

Про це чоловік написав у Facebook компанії.

Інцидент стався у Сновську Чернігівської області. За словами обуреного клієнта, він відправив покупцю новий комп'ютер: системний блок та монітор. Отримувач прийшов у відділення свого міста та виявив, що запчастини із системного блоку зникли.

Потерпілий вирішив поскаржитися на цей випадок, але працівник компанії заявив, що не прийме скаргу, оскільки її може написати тільки відправник. Тільки після суперечки потерпілий зміг подати скаргу про розкрадання його відправлення.

Читайте також"Тарифи подвоюються": клієнтка обурилася дивним сервісом від "Нової пошти""Чому "Нова Пошта" зі Сновська в Козелець тягала комп'ютер через Київ, а потім - Бровари, якщо це поряд, не зрозуміло. Мабуть, заплутували сліди крадіжки", - написав потерпілий.

Клієнт зауважив, що через крадіжку звернеться до суду та закликав компанію провести бесіди зі своїми працівниками щодо неприпустимості хамства на роботі.

"Нова пошта" прокоментувала ситуацію. У компанії кажуть, що вже встановлюють обставини події та додали, що їхні співробітники нікого не хотіли образити та що у них такі правила повернення вантажу.

"Маємо інформацію, що колеги з відділу компенсацій з вами зв'язались і очікують від вас ІПН. Якщо бажаєте відправити документ нам, а ми передамо колегам для пришвидшення розгляду вашого питання", - йдеться у коментарі "Нової пошти".

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