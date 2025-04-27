На його думку, для Трампа не буде результату, гідного Нобелівської премії миру.

Сполучені Штати Америки не можуть запропонувати Україні мир, оскільки проти неї воюють не американці, а Російська Федерація.

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook висловив командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко, коментуючи надію низки людей на те, що війна в країні може закінчитися вже найближчим часом.

Військовий нагадав, що днями американський президент Дональд Трамп повідомив про відсутність кінцевих термінів для укладення мирної угоди між Києвом та Вашингтоном. На думку Федоренка, політик хотів досягти результату ще до того, як спливуть його перші 100 днів президентства:

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"Підсумок ста днів аналітики підбиватимуть наступного тижня. Вже очевидно, що результату, гідного Нобелівської премії миру, не буде. Та, напевно, й не могло бути. США не можуть запропонувати Україні мир, бо не США воюють з Україною".

Трамп обіцяв швидко закінчити війну

​Нагадаємо, Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово обіцяв швидко завершити війну в Україні. Однак після повернення до Білого дому його адміністрація поступово відмовилася від конкретних строків.

Зокрема, Трамп понад 50 разів заявляв, що зможе припинити війну в Україні протягом доби після повернення до Білого дому. Після вступу на посаду він визнав, що врегулювання конфлікту потребуватиме часу та зусиль, а потім почав казати, що просто жартував про здатність владнати все за 24 години.

Згодом у Трампа повідомили, що планують завершити війну в Україні протягом 100 днів. Оскільки Вашингтону не вдалося це зробити, президент сказав, що не має конкретних термінів для досягнення мирної угоди.

Як відомо, Трамп вимагав від Росії та України негайно припинити вогонь та сісти за стіл перемовин. Київ одразу погодився на всеосяжне перемир'я, однак Москва так і не дала своєї згоди.

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