'Не жартував': Трамп 53 рази публічно обіцяв завершити війну в Україні за добу, - CNN

Зараз риторика президента США змінилася - він наполягає на перебільшенні своїх заяв, але факти кажуть про інше.

Президент США Дональд Трамп 53 рази публічн обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Сьогодні він визнає, що ці заяви були перебільшеними, пише CNN.

Цього тижня під час інтерв'ю журналу Time Трампу нагадали про його обіцянки завершити війну за добу. Він відповів:

"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення... Очевидно, люди знають, що коли я сказав це, це було сказано жартома, але також було сказано, що з цим буде покінчено".

Однак факти свідчать про інше. Згідно з базою даних Factba.se, яка каталогізує публічні заяви Трампа, американський президент щонайменше 53 рази публічно, серйозно і послідовно заявляв, що припинить війну між Росією і Україною або протягом 24 годин, або ще до інавгурації.

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Мітинг в Айові, липень 2023: "Я зроблю це протягом 24 годин. Усі кажуть: "Ні, ви не зможете". Абсолютно зможу".

Пенсильванія, липень 2023: "Я візьму їх обох – я знаю Зеленського, я знаю Путіна, це буде зроблено протягом 24 годин".

В інтерв'ю CNN, травень 2023: "Я врегулюю цю війну за один день, 24 години".

Дебати, червень 2024: "Я врегулюю війну в Україні ще до того, як прийду на посаду".

Вересень 2024: "Як обраний президент, я вирішу це".

CNN зазначає, що ці та десятки інших заяв були частиною офіційної риторики Трампа під час виступів, мітингів і дебатів у 2023–2024 роках. Заява про те, що це було "жартома" - спростована самими ж словами Трампа.

"Він не жартував", - підсумувало видання.

Переговори щодо України

Як повідомляв УНІАН, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну між Росією та Україною "за 24 години" після вступу на посаду. Відтоді як він знову став президентом США, його тон змінився.

Раніше в п'ятницю посланець Трампа Стів Віткофф зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним, після чого Кремль повідомив, що обговорювалися прямі переговори між Росією і Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями можуть відбутися важливі зустрічі, які мають наблизити тишу для України. За його словами, тиск на РФ потрібен, щоб Кремль сприйняв "або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню".

Газета The Times з посиланням на власну інформацію повідомила, що Трамп погрожує вийти з процесу мирного врегулювання війни в Україні вже наступного тижня, якщо не буде досягнуто угоди, пише. Також видання повідомляє, що він має твердий намір дозволити Росії зберегти зайняті нею території.

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