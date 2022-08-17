Мінʼюст протягом двох робочих днів має передати документ нотаріусам, які зареєструють заповіт у Спадковому реєстрі протягом трьох робочих днів після отримання.

Кабмін своєю постановою дозволив командирам посвідчувати заповіти військових Збройних сил України. Раніше це могли робити тільки нотаріуси.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

Зазначається, що в умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців, правоохоронців та інших бійців Сил оборони України зможуть не тільки нотаріуси. Відповідне право отримали також начальники цих формувань та інші уповноважені командирами люди.

Після посвідчення документ потрібно через Генштаб, Міноборони чи інший держорган відправити до Мін'юсту. Міністерство юстиції протягом двох робочих днів передасть заповіт нотаріусам, а ті протягом трьох робочих днів зареєструють його у Спадковому реєстрі.

Нагадаємо, дещо раніше Кабмін дозволив військовим та поліцейським брати відрядження через поранення. Воно має бути отримане під час здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони.

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