Українських героїв та президента вітали сотні людей на Проспекті Свободи.

Командири "Азова" та 36-ї окремої бригади морської піхоти, які обороняли "Азовсталь", пройшли полон і довгі місяці перебували в Туреччині, повернулися до України.

Як пишуть "Суспільне Львів", "Бабель" та місцеві Telegram-канали, президента України Володимира Зеленського та захисників України урочисто зустріли на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі Львова.

Командира "Азова" Дениса "Редіса" Прокопенка, заступник командира "Азова" Святослава "Калину" Паламара, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка, командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волину" Волинського і командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу вітали бурхливими оплесками.

На місці також були присутні митрополит Епіфаній, мер Львова Андрій Садовий, прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні появи українських захисників та президента ЗМІ повідомляли, що в центрі міста планується молебен до 500-го дня повномасштабної війни. Незабаром після появи всіх гостей Епіфаній розпочав молитву. Після молитви керівництво країни разом із героями "Азовсталі" залишили площу.

Зауважимо, перед прибуттям довгоочікуваних гостей було перекрито Проспект Свободи, встановлено сцену та металодетектори, правоохоронці проводили обстеження території. На місці зібралися сотні людей, в центрі міста – затори.

Повернення захисників "Азовсталі" з Туреччини - як це було

Сьогодні, 8 липня, прес-служба президента Володимира Зеленського повідомила про повернення з Туреччини в Україну п’ятьох командирів з "Азовсталі", які були звільнені з російського полону у вересні 2022 року та перебували у Туреччині на умовах обміну. Це командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, захисники "Азовсталі" прибули до Львова разом із президентом Володимиром Зеленським, який перебував з візитом у Туреччині. Вони прибули на територію однієї із військових частин, щоб нагородити військовослужбовців Нацгвардії з нагоди 500 днів повномасштабного вторгнення Росії.

Звільнені командири приїхали разом зі своїми рідними, дехто із їхніх батьків вперше побачив синів після російського полону і перебування в Туреччині. Матір заступника командира "Азова" Святослава "Калини" Паламара Лідія була сповнена емоцій: "Я навіть не можу підібрати слів, наскільки я щаслива. Я вперше побачила свого сина за майже півтора роки".

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що всі звільнені командири обов’язково повернуться на фронт, адже вони військовослужбовці і залишаються вірними присязі.

Реагуючи на повернення командирів, прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей. Він також заявив, що Росію ніхто не ставив до відома про передачу Україні захисників "Азовсталі".

Захисники "Азовсталі" в полоні - що треба знати

Торік захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили супротивника і не даючи йому рухатись на інші напрямки.

16 травня 2022 року командири підрозділів, які перебували на "Азовсталі", отримали наказ від вищого командування зберегти життя особового складу. Опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" оборонців Маріуполя. Звідти було евакуйовано близько 1,7 тис. захисників.

21 вересня стало відомо про звільнення внаслідок обміну з російського полону 215 захисників України. Серед них були й п’ятеро командирів з "Азовсталі". За умовами обміну, вони мали перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни. Росії тоді повернули кума Путіна Віктора Медведчука та понад 50 окупантів.