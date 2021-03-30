Також громадський транспорт міста перевели в режим спецперевезень, скасували пільговий проїзд і зачинили садочки.

У Львові через погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 сьогодні міська комісія з питань ТЕБ і НС вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.

Про це у Facebook повідомив міський голова Андрій Садовий.

«У зв’язку з різким збільшенням хворих та госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня», - зазначив він.

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Окрім того, комісія ухвалила рішення ще більше посилити карантинні обмеження, а саме: обмежити рух громадського транспорту, роботу дитячих садочків, деяких магазинів та об'єктів сфери послуг.

Зокрема, транспорт переходить в режим спецперевезень, а безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено. Усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

За інформацією Садового, школи продовжують навчання у дистанційному режимі, магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на винос та за попереднім замовленням, непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів) повинні бути зачинені, відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня.

Також заборонено проведення усіх масових заходів. Усі заклади харчування працюють лише на винос та адресну доставку.

Окрім того, за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу таких закладів: «Епіцентр» на вул. Б. Хмельницького, 188, магазину «Єва» на просп. Чорновола, 1, «МакДональдз» на просп. Шевченка, 7, «Братиська» (вул. Січ. Стрільців, 3», «Гребуче Ябко» (вул. Староєврейська, 20), «Йокі» (вул. Гнатюка, 12-А), нічного клубу «Малевич» на проспекті Чорновола, 2.

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Автор: Мирослава Бзікадзе