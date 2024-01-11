Вона була професоркою на кафедрі маркетингу та логістики.

Дружину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який підозрюється у причетності до розкрадання грошей на потреби ЗСУ, сьогодні звільнили з Національного університету "Львівська політехніка".

Як повідомляє Zaxid.net, учора, 10 січня, студенти вишу оголосили про пікет з вимогою звільнити з роботи Світлану Гринкевич. Акція була запланована на п’ятницю, 12 січня, біля головного корпусу політехніки.

Сьогодні в університеті повідомили, що відповідно до наказу від 11 січня Гринкевич звільнена з посади професорки кафедри маркетингу та логістики. Вона написала заяву на звільнення "за власним бажанням".

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За інформацією видання, Світлана Гринкевич є співзасновницею благодійного фонду Hope.UA, яким керує її син Роман. Також вона - співвласниця низки фірм родинного бізнесу Гринкевичів.

Корупційний скандал за участі сімейства Гринкевичів

29 грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Він пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Компанії Гринкевича є одним із найбільших постачальників Міноборони. Вони виграли 23 тендери на постачання одягу армії на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

У Міністерстві оборони України заявили про розірвання усіх договорів з компаніями бізнесмена.

Сьогодні, 11 січня, ДБР повідомило про арешт майна сім’ї та компаній, підконтрольних Гринкевичу.

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