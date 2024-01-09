Львівський бізнесмен був одним з найбільших "постачальників" Міністерства оборони.

У Міністерстві оборони України вирішили розірвати всі договори з компаніями львівського бізнесмена Ігора Гринкевича та його сім’ї, підозрюваних у масштабному розкраданні грошей на потреби на ЗСУ. Про це повідомив заступник міністра оборони України Віталій Половенко сьогодні на прес-конференції.

Так, відповідаючи на запитання, яка позиція Міноборони стосовно "кейсу Гринкевичів", Половенко коротко сказав:

"Позиція така, що після публікації статті, що було висвітлено в ЗМІ, Міністерством оборони відразу було прийнято рішення про розривання тих договорів, які було попередньо укладено".

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"Кейс Гринкевичів": що відомо

Наприкінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань інформувало, що через хабар затримали одного з найбільших постачальників Міністерства оборони – львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.

Згодом стало відомо, що Гринкевич і його родина причетні до розкрадання понад мільярд гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України, зокрема, на одяг для військових.

Перед тим, 20 грудня, інформацію про оборудки Гринкевичів розповів ведучий 1+1 Євген Плінський у своєму ТГ. Саме тоді виявилося, що три будівельні компанії цієї родини отримали від Міноборони 1,5 млрд грн за постачання літнього одягу. На підтвердження Плінський опублікував фіктивні акти приймання товарів, які підписували в міністерстві, за які Гринкевичі отримували гроші без постачання товарів.

Як пізніше інформували правоохоронці, кілька місяців тому ДБР було відкрито кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для військових ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. До виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом. Вони не мали належних потужностей для виготовлення і зберігання майна для потреб Міноборони. Це призвело до зриву постачання та завдало збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 млрд грн.

Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише в невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців. У компаній також виявили факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони України.

Як розповів відомий блогер Ігор Лаченков, це не перша нажива бізнесмена на військових. До цього були історії зі скандальними будівництвами (незавершене будівництво в одній із частин на Житомирщині – ред.), із роботою на полігоні "Широкий лан" (загальновійськовий полігон першої категорії, розташований у Миколаївській області – ред.).

Оскільки компанії Гринкевича не могли відшивати одяг, вони просто здійснювали перекупівлю товарів у Туреччині. За словами журналіста Євгена Плінського, 60% коштів пішли на особистий прибуток, а 40% – йшли на закупівлю. Плінський також зазначає, що цей іноземний товар не відповідає жодним стандартам військового забезпечення за якістю.

Виявилось, що його сім’я проьтягом 2023 року витратила мільйони на придбання нерухомості. Це елітний будинок, кілька квартир, в тому числі квартира в Києві на Печерську, земельні ділянки у престижному селищі Козин Обухівського району Київської області та на Львівщині, а також комерційне приміщення в столиці, мотельний комплекс "Катерина" на обхідній дорозі Львову.

Гринкевич наразі перебуває під арештом.

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