В рамках програми "єПідтримка" українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання однієї тисячі за вакцинацію, і вже витратили 2,5 млрд грн.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.
За його словами, найпопулярнішими напрямками залишаються:
- книги (885 млн грн),
- кіно (568 млн грн),
- залізничні квитки (284 млн грн).
На ліки українці віком від 60 років витратили вже 179 млн грн.
Шмигаль нагадав, що отримати 1000 грн в рамках програми "єПідтримка" тепер можуть і повністю щеплені підлітки від 14 років.
"Цього тижня уряд розширив ініціативу президента. Крім того, витратити кошти можна ще й на освітні курси, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію", - написав він.
Крім того, зазначив Шмигаль, за ініціативою президента українці незабаром зможуть отримати в рамках програми додаткові 500 грн за бустерну дозу. З 1 лютого відповідні ковід-сертифікати вже стали доступні в додатку "Дія".
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15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по одній тисячі гривень.
2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила на ці цілі з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.