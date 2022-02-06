Незабаром громадяни зможуть отримати додаткові 500 гривень за бустерну дозу.

В рамках програми "єПідтримка" українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання однієї тисячі за вакцинацію, і вже витратили 2,5 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

За його словами, найпопулярнішими напрямками залишаються:

книги (885 млн грн),

кіно (568 млн грн),

залізничні квитки (284 млн грн).

На ліки українці віком від 60 років витратили вже 179 млн грн.

Шмигаль нагадав, що отримати 1000 грн в рамках програми "єПідтримка" тепер можуть і повністю щеплені підлітки від 14 років.

"Цього тижня уряд розширив ініціативу президента. Крім того, витратити кошти можна ще й на освітні курси, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію", - написав він.

Крім того, зазначив Шмигаль, за ініціативою президента українці незабаром зможуть отримати в рамках програми додаткові 500 грн за бустерну дозу. З 1 лютого відповідні ковід-сертифікати вже стали доступні в додатку "Дія".

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15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по одній тисячі гривень.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила на ці цілі з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

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