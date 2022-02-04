Днями Кабмін дозволив платити по тисячі гривень особам старше 14 років, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

У "ПриватБанку" почали оформляти цифрові карти "єПідтримка" для виплати по тисячі гривень особам старше 14 років, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба банку.

Як відкрити карту підлітку

"Підлітки, які вже є клієнтами банку, зможуть відкрити карту "еПоддержка" за кілька кліків в мобільному банку Приват24. Для цього потрібно оновити додаток, зайти у вкладку "Гаманець", натиснути меню "Додати" і вибрати карту. Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням в додаток Дія і подати заявку на виплату допомоги на карту "Приватбанку", - розповіли в прес-службі.

У тому випадку, якщо дитині вже виповнилося 14 років, але вона не користується картами "Привату", їй слід пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні банку. Для цього при собі потрібно мати ідентифікаційний номер, внутрішній або закордонний паспорт. Після цього потрібна реєстрація в "Приват24" та оформлення карти "єПідтримка".

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"За даними "ПриватБанку", на сьогоднішній день українці оформили в "ПриватБанку" понад 5 мільйонів цифрових карток "єПідтримка" для отримання державної допомоги вакцинованим громадянам", - розповіли у фінустанові.

Нагадаємо, 2 лютого Кабінет міністрів розширив дію програми "єПідтримка" по виплаті 1 тисячі гривень вакцинованим на дітей віком від 14 років.

Тисяча за вакцинацію: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис.грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.