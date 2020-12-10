25,8% українців вважають, що ситуація із забезпеченням в Україні прав людини та основоположних свобод за останній рік погіршилась.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені з нагоди Міжнародного дня прав людини онлайн-презентації результатів соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у жовтні 2020 року.
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Згідно з результатами, 25,8% респондентів вважають, що ситуація із забезпеченням в Україні прав людини та основоположних свобод за останній рік погіршилась.
Водночас 18 % опитаних переконані, що з одними правами ситуація стала кращою, з іншими – гіршою. Понад третина - 35,7% відповіли, що практично нічого не змінилося, а 5% - що ситуація змінилась на краще; 15,6% - важко було відповісти.
Що стосується дотримання прав людини в Україні, то за 5-бальною шкалою респонденти оцінили дотримання культурних прав на 3,2 бала, політичних прав – 3,12 бала, громадянських прав і свобод – 2,91 бала, екологічних прав – 2,46 бала, соціальних і економічних прав – 2,46 бала.
Як проводилося опитування
Загальнонаціональне опитування, присвячене темі прав людини, проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва протягом 6-19 жовтня 2020 року для ПРООН в Україні в співпраці з Центром прав людини ZMINA. Загалом було опитано 2002 респонденти методом особистого інтерв'ю за вибіркою, яке репрезентує доросле населення України за винятком непідконтрольних уряду України територій. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.
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