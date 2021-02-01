Кравчук зазначив, що анексія Криму і війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному.

Екс-президент, голова української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук вважає, що на всеукраїнський референдум потрібно винести питання Донбасу і Криму.

Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів, пише "Громадське".

Кравчук заявив, що питання Донбасу і Криму на сьогодні є "найбільш болючим", оскільки вони по-різному сприймаються різними політичними силами.

"Вони розійшлися в корінному питанні. Йдеться про мир і війну, життя і смерть. Рідко буває, щоб так глибоко розходилися люди, а вони розходяться. Тому, можливо, нам потрібно буде винести на референдум для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями", - сказав Кравчук.

Екс-президент також зазначив, що головним питанням референдуму має бути "те, що Україна є цільною, незалежною, з поверненням її територій". Він впевнений, що ця позиція, не ставиться під сумнів міжнародними партнерами України.

"Спосіб повернення окупованих РФ територій має представити держава, влада, Верховна Рада, а народ має сказати "ні, цього не може бути, вся територія України є цільною, незалежною і має належати Україні", - додав Кравчук.

Закон про референдум: що потрібно знати

26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№ 3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора