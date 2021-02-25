Багатотомник вийшов накладом у 1,5 тис. примірників, видання отримають бібліотеки та українські посольства в різних країнах світу.

У Києві презентували перше за часів незалежності держави повне видання творів Лесі Українки у 14 томах.

Презентація видання відбулась на прес-конференції в УНІАН за участі міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, письменників, зокрема, Оксани Забужко, науковців та першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірини Констанкевич.

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Багатотомник видано з нагоди ювілею Лесі Українки — 150 років з дня народження.

З початку 2020 року над підготовкою 14-томника працювали 14 команд, до складу яких входили 30 фахівців — це провідні науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки та низки інших навчальних і наукових інституцій.

“14-томник видається вперше в незалежній Україні. І це перше нецензуроване видання, тому що за часів СРСР його трошки “почікали”. Також важливо, що це видання доступно онлайн. Всі ці 1,5 тис. примірників, які були видані, розійдуться по бібліотеках та по наших закордонних установах, по наукових центрах, закладах вищої освіти. Але всі бажаючи зможуть долучитися до видання, читаючи його онлайн”, - повідомив Ткаченко.

Своєю чергою літературознавець, доктор філологічних наук Віра Агеєва зазначила, що в радянські часи творчість письменниці була цензурована, її намагалися видати за «пролетарську» письменницю.

“Лесю Українку у нас відбирали, як могли. І зрозуміло чому — вона нас повернула під небо Європи, до європейської культури, від якої ми були відлучені, від об’єднаної цілісності на засадах християнської та античної традицій. Тому це видання свідчить про зрілість нашої культури. А нам лишилося його прочитати”, - сказала Агеєва.

Разом з тим Констанкевич розповіла, що на підготовку видання з держбюджету було виділено 10 млн грн, проте науковцям та видавцям вдалося вкластися у 6,2 млн грн.

Вона також додала, що історія створення видання почалася ще за попереднього скликання парламенту.

“За постанову про відзначення ювілею письменниці було проголосовано у січні 2018 року. Але більше ніяких кроків тоді не зробили. Коли наш комітет очолив пан Ткаченко, ми вирішили, що нам треба рухатися, і в держбюджети 2019 та 2010 років заклали кошти”, - сказала народний депутат.

Своєю чергою ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось наголосив на унікальності багатотомника.

“В історії України не було такого, щоб усього за рік був реалізований проект повного видання творів, зокрема, Лесі Українки. Над цим працювали 14 редакційних груп, які паралельно працювали над кожним томом”, - сказав він.

Водночас Забужко розповіла, що до роботи над виданням було залучено усіх науковців, які вивчали творчість Лесі Українки ще з 1990-х років.

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“Коли незалежна Українська держава вперше анонсувала, що буде видано повний на тоді 16-томник. Якщо ми кажемо про рік роботи, то це робота двох видавництв по впорядкуванню багатотомника. Але в часі це видання — результат партизанських зусиль української гуманітаристики перших 30 років незалежності”, - сказала Забужко.

Також Забужко розповіла, що за радянських часів багатотомники Лесі Українки виходили тричі, зокрема у післявоєнний час, на початку 50-х років. Проте всі ці видання були цензуровані, особливо останнє, яке вийшло найбільшим накладом у 100 тисяч примірників. Тобто фактично презентоване сьогодні видання — це перший багатотомник Лесі Українки без купюр та цензури.

Своєю чергою директор Інституту української книги Олександра Коваль зауважила, що наклад видання є досить невеликим і наголосила, що завдяки розміщенню тендеру на друк на Prozorro вдалося знизити вартість друку без втрати якості: першочергово вартість друку 1,5 тис. примірників була заявлена у 3,5 млн грн, проте вдалося укласти договір на друк за 2,6 млн грн.

Крім того, вона наголосила, що наразі є затримки з проведенням тендерів на доставку багатотомника бібліотекам, науковим установам, університетам, тому вона закликала всіх, хто має отримати це видання, самостійно забезпечити його доставку, загалом багатотомник мають отримати за 800 адресами.

Крім того, Ткаченко зазначив, що згодом може буде видано комерційний наклад видання, який вже надійде у продаж.

“Ми над цим подумаємо. Це видання зроблено за державний кошт, і було б ніяково його продавати. Роздамо цей наклад. Проте ми зробимо (комерційний тираж видання — УНІАН). Міністерство зробило свою справу, підготували це видання, а далі може бути підписка, може бути абонемент, адже вже є технічна можливість для друку нових накладів”, - підсумував він.

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Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

У 2021 році ювілей письменниці буде святкуватися на державному рівні за указом Володимира Зеленського. Міністерство культури та інформаційної політики запустило сайт "Леся Українка: 150 імен", де з'явиться перелік всіх заходів на честь поетеси, а також унікальні малюнки і брендинг з Лесею, які можна буде завантажити.

Серед інших заходів також планується дискусії на Радіо Леся та Косач Talks, експозиції та перформанс, а також представлення повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах.

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Автор: Дмитро Хилюк