Після аварії школяр перебував у комі на апараті штучної вентиляції легенів.

У Дніпропетровській області після півтора місяця боротьби за життя лікарі врятували 11-річного підлітка, якого збив потяг.

Читайте такожПід Дніпром 8 вагонів вантажного поїзда зійшли з колій і заблокували рух (фото)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Хлопчик не тільки вижив після страшної аварії, але і став на ноги і готовий повертатися до школи", - йдеться в сюжеті

Підлітка збив потяг: подробиці трагедії

Нещасний випадок стався серед білого дня наприкінці грудня. Костя повертався додому через шляхи. Це не облаштований, але найкоротший шлях між містом Кам'янське та селом Українка, яким постійно користуються місцеві.

До будинку, де п'ятикласника чекали четверо братів і сестра, залишалося зовсім небагато. Він поспішав, щоб допомогти мамі принести з магазину горщики квітів. Батька вони поховали минулого року, тому старші з шести дітей були за дорослих. Тоді його і збив потяг.

Костю після аварії доставили в обласну дитячу лікарню, його шанси на життя були мізерні. Він перебував у комі на апараті штучної вентиляції легенів.

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Автор: УНІАН