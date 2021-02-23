Почерговий ремонт чотирьох ескалаторів триватиме по січень 2022 року.

На станції метро «Лук’янівська» у Києві ввечері 23 лютого утворилися довгі черги охочих потрапити до поїздів.

Відео натовпу киян свідки виклали у спільноті Киев сейчас.

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Скупчення громадян в період пандемії коронавірусу спричинив ремонт ескалаторів.

При цьому повідомлення про обмеження у роботі станції Київський метрополітен опублікував ще напередодні. Почерговий капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів триватиме з 23 лютого 2021 року по січень 2022 року.

У прес-службі підприємства нагадали, що ремонтні роботи вже завершені на всіх 6 ескалаторах станції «Золоті ворота», а на станції «Майдан Незалежності» роботи ще тривають.

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Автор: УНІАН