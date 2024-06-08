Організатори вечірки розцінюють це як тиск на їхню спільноту.

Організатори вечірки "Рейвах Прайд", що запланована в межах місячника Pride Month, поскаржилися на візит представників ТЦК і розцінили це як тиск на ЛГБТ-спільноту. Відповідну заяву опублікувала в соцмережах організація KyivPride.

Зазначається, що 8 червня під час підготовки вечірки на місце проведення події в арт-центрі Closer прибули представники Подільского районного ТЦК міста Києва. Візитери перевіряли документи в усіх присутніх та, як стверджують у KyivPride, намагалися забрати на проходження військово-лікарської комісії чоловіків, які не мали при собі необхідних документів.

У KyivPride наголосили, що прайд-рух повністю усвідомлює важливість мобілізації, однак організація невдоволена тим, що увагу звернули саме на них.

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"Серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні", – йдеться у заяві.

Організатори обіцяють не скасовувати ані сьогоднішню вечірку "Рейвах Прайд", а ні благодійний фестиваль, який має відбутися завтра на тій же локації. Однак вони побоюються повторення ситуації.

"Ми збираємо кошти для фондів та організацій, які допомагають військовим на бахмутському, куп’янському, харківському, донецькому та сумському напрямках. У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Проте зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка викликає питання щодо забезпечення рівності та додержання прав людини навіть у цей складний воєнний час", – заявили у KyivPride.

У Подільскому ТЦК на момент публікації цієї новини публічних заяв щодо ситуації не робили.

У червні KyivPride проведе Марш рівності у Києві

Як писав УНІАН, в червні у Києві проведуть Марш рівності. Спочатку організатори повідомляли, що захід відбудеться у метро. Начебто формат вже узгоджують з місцевою владою. Марш рівності заплановано на 16 червня.

Однак міська влада столиці заперечила, що надавала згоду на проведення Маршу рівності в київському метро. З міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. Також наголошується, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

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