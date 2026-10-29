У Лубінця оприлюднили маршрут повернення українців з Олешок

Цей маршрут передбачає спочатку переїзд з Олешок до Анапи, а потім виліт літаком до білоруського Гомеля.

Громадяни України, які виявили бажання в евакуації з окупованого міста Олешки до України, спочатку мають виїхати до Росії, а потім до Білорусі на шляху до підконтрольної уряду України території. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram під час подорожі до Олешків.

"Бачу, що в соцмережах уже пишуть, що я перебуваю на території РФ. З’являється багато запитань і провокативних повідомлень. Тому хочу пояснити: я їду туди, щоб особисто бути на місці й бачити, що відбувається", - зазначив омбудсман.

Лубінець сказав, що інформувати про перебіг гуманітарної місії, яка триває. Також він закликав довіряти офіційним джерелам і не робити висновків із неперевірених повідомлень.

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"Бо ви навіть не уявляєте, наскільки складними були ці переговори. І як довго вони тривали задля того, щоб я був тут, де я зараз є. Але ми подолали лише пів шляху до задуманого: тому прошу - давайте залишимо всі запитання до того, як я повернуся додому", - відзначив Лубінець.

Окремо він висловив велику подяку всім, хто допоміг зробити цю місію можливою, зокрема громадянам Сполучених Штатів Америки, які долучилися до цього процесу. Також подякував всім українцям, які виходили на акції за кордоном і які не давали зникнути питанню Олешок з порядку денного. Лубінець підкреслив:

"І наприкінці відповідь на одне питання - чому я їду особисто? Бо коли йдеться про порятунок людей, важливо бути поруч. Важливо розуміти, що відбувається на місці, і докладати всіх зусиль, щоб досягнуті домовленості працювали. І якби мені довелося поїхати заради однієї людини - я б поїхав знову".

Водночас, Офіс омбудсмана України у соціальній мережі Facebook оприлюднив фрагмент документу з приводу гуманітарної місії в Олешках.

У цьому документі сказано, що "у відповідності до узгоджених обома сторонами списків евакуйованих громадян 30 жовтня 2026 року українська делегація у супроводженні представника Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації, а також громадяни, які виявили бажання виїхати на підконтрольну Україні територію, відправляють з міста Олешки в аеропорт міста Анапа для подальшого вильоту літаком воєнно-транспортної авіації Міноборони Росії до міста Гомель Республіки Білорусь".

Евакуація з Олешок

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та Росія за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешок на Херсонщині, щоб евакуювати місцевих жителів.

27 жовтня, з 3:00, довкола міста запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Цей режим триватиме до 22:59 неділі, 1 листопада.

Люди, які розглядають можливість виїзду з окупованого міста Олешки Херсонської області, не впевнені в безпеці маршруту та не знають, чи зможуть дістатися підконтрольної Україні території.

За даними американського телеканалу Fox News, гуманітарна операція в Олешках за згоди сторін може бути продовжена на довший строк. Крім того, сторони домовилися щонайменше раз на місяць влаштовувати на Херсонщині гуманітарні коридори для евакуації цивільних і доставки гуманітарної допомоги.

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