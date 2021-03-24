В Асоціації перевізників наголошують, що "ситуація дуже складна та напружена".

У Києві можуть зупинити роботу маршруток через постійні конфлікти з пасажирами та поліцією у зв'язку з дією та посиленням карантинних обмежень.

Читайте такожУ Києві пригрозили зупинкою громадського транспорту через величезні чергиПро це розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моісеєнко, пише «Сегодня».

«Зараз у Києві проводяться масові рейди з виявлення у маршрутках стоячих пасажирів. Водії намагаються не брати пасажирів більше, ніж належить. Через це виникають постійні конфлікти. Люди з зупинок навіть кидають каміння в автобуси за те, що ті не зупинилися, – всі хочуть доїхати на роботу. На кінцевих зупинках пасажири лізуть в бійку з водіями та кричать, що самі будуть розбиратися з поліцією. Тобто ситуація дуже складна і напружена», – зазначив Моїсеєнко.

За його словами, зараз поліція проводить рейди та фактично блокує роботу маршруток.

Зазначається, що якщо ще вранці водій може якось вмовляти людей не набиватися в салон, то ввечері, коли на зупинці збирається захмеліла натовп, вони його просто готові розірвати за відмову пустити всередину.

«Тільки з сьогоднішнього ранку складено до 60 протоколів на водіїв маршруток. А один протокол – це штраф у розмірі 17 тисяч гривень. І він складається саме на водія. З цієї причини водії просто з'їжджають з маршрутів в парк та відмовляються працювати», – додав Моїсеєнко.

Він вважає, що не пускати в салон пасажирів – це завдання поліції, а не водія: «Нехай ставлять на кожній зупинці поліцейського та він контролює кількість пасажирів в салоні».

Карантин у Києві: посилення обмежень

З 23 березня Київ знаходиться у «червоній» зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

«Червона» зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в «червоних» регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, однак він буде працювати з низкою обмежень. Зокрема – транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів

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Автор: Катерина Шварц