Акція, приурочена річниці Дня незалежності, в Одесі проходить вже вдруге.

Вранці, 21 серпня, на Воронцовському маяку в одеському порту вивісили 18-метровий державний прапор до Дня відновлення незалежності України.

Відео підняття стягу з’явилось у мережі.

Прапор закріпили на верхній частині маяка уздовж його стін, де він майорітиме до 24 серпня включно.

Акція, приурочена річниці Дня незалежності, в Одесі проходить вже другий рік поспіль.

Стяг піднімають у рамках традиційного одеського "Вишиваного фестивалю", що у 2021 році відбудеться вже 13 раз поспіль.

За маяком можна спостерігати з Приморського бульвару, Потьомкінських сходів та пляжів міста протягом чотирьох днів.

Воронцовський маяк є переднім маяком створу, що веде в акваторію порту з моря. Заднім маяком цього створу слугує задній Одеський маяк створу, біла чотиригранна башточка з червоним ліхтарем, що встановлена на даху білої багатоповерхової будівлі на висоті 20 м на відстані 1,2 милі від Воронцовського.

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Автор: Яна Ставська