Зазначається, що мобілізація йде планомірно, хоч і не такими темпами, як хотілося.

Мобілізація в Україні не провалена, адже у такому разі ЗСУ не отримували б поповнення вже кілька місяців, відколи про це кажуть.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. За його словами, набір до лав українського війська йде планомірно.

"Українці виконують свій обов’язок із захисту Вітчизни і далі будуть виконувати. Набір до війська йде планомірно. Можливо, не в тій кількості і не тієї якості, як хотілося б, та й настрої суспільства не такі, як хотілося б. Але маємо що маємо", - зазначив Істомін.

Він додав, що основним способом комплектування ЗСУ під час воєнного стану лишається мобілізація. Критичного зменшення призваних громадян не спостерігається, зокрема на Полтавщині.

"Я не можу сказати, що так званий "новий закон про мобілізацію" готують тому, що мобілізація провалена. Очевидно, він потрібен для поліпшення якісних показників та зняття напруження у суспільстві", - зазначив Істомін.

Речник Полтавського ТЦК додав, що не ставиться зі скепсисом до рекрутингу. Найчастіше контракт підписують ті, хто бажає стати професійним військовим. Істомін зауважив, що контрактна служба це не щось нове, але це прерогатива мирного часу. Така служба має вікові обмеження: на неї беруть людей від 18 до 45 років. Втім, ЗСУ не можуть покрити потреби лише за рахунок високомотивованих людей з віковим цензом. Призову ж за мобілізацією підлягають громадяни від 27 до 60 років.

"Зараз служба за мобілізацією і за контрактом ідуть паралельно, тому що такі виклики сучасності. В результаті в одному підрозділі служать і мобілізовані, і рекрутовані. Різниці в плані вимог до них від командира нема. Вони всі — захисники України", - зазначив Істомін.

Речник ТЦК додав, що військовозобов'язані інколи бояться йти в ТЦК. Втім, є рекрутинг та альтернатива призову безпосередньо через контакт з бригадами і підрозділами.

"Наша мета – укомплектоване боєздатне українське військо. І для нас не принципово, яким чином будуть комплектуватись ЗСУ — за контрактом чи за мобілізацією", - зазначив Істомін.

Мобілізація в Україні - головні новини

Кабмін наприкінці січня передав у Раду оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. 7 лютого парламент підтримав у першому читанні урядовий документ. Тепер профільний Комітет має розібратися з поправками до нього, яких понад 4 тисячі.

Нардеп Роман Грищук зазначив, що багато що залежить від здатності парламентського комітету знайти принципове рішення щодо балансування ключових положень.

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