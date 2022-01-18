Жінка нормально не годувала дитину і не показувала лікарям.

У Черкаській області суд виніс вирок жінці з вини якої померла її 4-місячна дитина. Горе-матір засуджена до 2 років 6 місяців обмеження волі.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Вироком Лисянського районного суду Черкаської області визнано винною 20-річну жительку Лисянського району за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу).

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Слідством встановлено, що обвинувачена неналежним чином доглядала за своєю 4-місячною дитиною, не годувала її, не зверталася до медичного закладу для відповідного обстеження дитини, що призвело до тяжкого захворювання та стало причиною смерті малюка.

Тим часом, прокурори обвинувачення не задоволені даним вироком. Вони подаватимуть апеляцію, оскільки вважають, що покарання, призначене судом, не відповідає ступеню тяжкості кримінального правопорушення.

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